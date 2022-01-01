Intel Pentium Silver N6005 против Celeron N5095
Что лучше: Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Celeron N5095 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
- На 33% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 740 и 644 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Pentium Silver N6005 +29%
790
612
Cinebench R23 (многоядерный)
Pentium Silver N6005 +11%
2423
2176
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver N6005 +16%
1749
1506
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N6005 +16%
4662
4007
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N6005 +15%
738
641
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N6005 +15%
2225
1929
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|N6005
|N5095
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|20x
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|16
|TGP
|10 Вт
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6005
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|8
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2