Intel Pentium Silver N6005 против Core i3 1005G1
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Core i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 33% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1069 и 724 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +37%
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
2445
Core i3 1005G1 +1%
2460
Passmark CPU (одноядерный)
2299
Passmark CPU (многоядерный)
5244
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +49%
1078
Geekbench 5 (многоядерный)
1848
Core i3 1005G1 +13%
2094
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|N6005
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Множитель
|20x
|12x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics G1
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6005
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|-
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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