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Intel Pentium Silver N6005 против Core i3 1005G1

Intel Pentium Silver N6005
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Pentium Silver N6005
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Core i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and N6005
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 33% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1069 и 724 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6005 и Core i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Ice Lake
Номер модели N6005 i3-1005G1
Сокет BGA-1338 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Множитель 20x 12x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 32
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 -
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6005
0.38 терафлопс
Core i3 1005G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6005 Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5030 или Silver N6005
2. Intel Pentium Silver N6000 или Silver N6005
3. AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i3 1005G1
4. Intel Core i7 1165G7 или i3 1005G1
5. Intel Core i5 1035G4 или i3 1005G1
6. AMD Ryzen 3 3200U или Intel Core i3 1005G1
7. Intel Core i3 10110U или i3 1005G1

Комментарии

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