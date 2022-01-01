Главная > Сравнения CPU > Pentium Silver N6005 vs Core i3 1115G4

Intel Pentium Silver N6005 против Core i3 1115G4

Intel Pentium Silver N6005
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Pentium Silver N6005
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Core i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and N6005
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
  • На 64% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.38 терафлопс
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1222 и 724 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6005 и Core i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Tiger Lake UP3
Номер модели N6005 i3-1115G4
Сокет BGA-1338 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 32 48
TGP 10 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6005
0.38 терафлопс
Core i3 1115G4 +121%
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6005 Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 8 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Pentium Silver N5000
2. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Pentium Silver J5040
3. Intel Core i3 1115G4 или AMD Ryzen 5 4500U
4. Intel Core i3 1115G4 или Intel Core i5 8250U
5. Intel Core i3 1115G4 или Intel Core i5 1035G7
6. Intel Core i3 1115G4 или AMD Ryzen 5 5500U
7. Intel Core i3 1115G4 или Intel Core i3 1125G4

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1115G4 или Pentium Silver N6005?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры