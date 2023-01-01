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Intel Pentium Silver N6005 против Core i3 N305

Intel Pentium Silver N6005
VS
Intel Core i3 N305
Intel Pentium Silver N6005
Intel Core i3 N305

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Core i3 N305 с 8-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N305 and N6005
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 740 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6005 и Core i3 N305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Alder Lake
Номер модели N6005 i3-N305
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.0 ГГц 0 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 4 8
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 18x
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1338 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 9-15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 10 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6005
0.38 терафлопс
Core i3 N305
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 1
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6005 Сайт Intel Core i3 N305
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 9

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Комментарии

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