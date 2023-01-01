Intel Pentium Silver N6005 против Core i3 N305
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Core i3 N305 с 8-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 N305
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 740 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 N305 +52%
1214
Cinebench R23 (многоядерный)
2449
Core i3 N305 +48%
3633
Passmark CPU (одноядерный)
1782
Passmark CPU (многоядерный)
5482
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305 +48%
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
2238
Core i3 N305 +108%
4661
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|N6005
|i3-N305
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.0 ГГц
|0 ГГц
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|4
|8
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|9-15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|10 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|1
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6005
|Сайт Intel Core i3 N305
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|9
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