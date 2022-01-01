Intel Pentium Silver N6005 против Core i5 1135G7
Что лучше: Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
- На 64% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 740 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +68%
1346
Cinebench R23 (многоядерный)
2436
Core i5 1135G7 +108%
5071
Passmark CPU (одноядерный)
1763
Core i5 1135G7 +56%
2747
Passmark CPU (многоядерный)
5398
Core i5 1135G7 +86%
10055
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +77%
1322
Geekbench 5 (многоядерный)
2227
Core i5 1135G7 +110%
4667
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|N6005
|i5-1135G7
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|9-24x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6005
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
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