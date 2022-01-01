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Intel Pentium Silver N6005 против Gold 6405U

Intel Pentium Silver N6005
VS
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Pentium Silver N6005
Intel Pentium Gold 6405U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Gold 6405U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6405U and N6005
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 33% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 740 и 578 баллов
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6005 и Gold 6405U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 октября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Comet Lake
Номер модели N6005 6405U
Сокет BGA-1338 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.4 ГГц
Множитель 20x -
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц 950 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 10 Вт -
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6005
0.38 терафлопс
Pentium Gold 6405U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6005 Сайт Intel Pentium Gold 6405U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Core i3 1005G1
2. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Pentium Silver N6000
3. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Pentium Silver N5000
4. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Celeron J4125
5. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Pentium Silver N5030
6. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Pentium Silver J5040
7. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Celeron N5100
8. Intel Pentium Gold 6405U или Intel Pentium Gold 7505
9. Intel Pentium Gold 6405U или Intel Pentium Silver N6000
10. Intel Pentium Gold 6405U или Intel Pentium Silver N5030

Комментарии

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