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Intel Pentium Silver N6005 против Gold 7505

Intel Pentium Silver N6005
VS
Intel Pentium Gold 7505
Intel Pentium Silver N6005
Intel Pentium Gold 7505

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Gold 7505 с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7505 and N6005
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 33% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 740 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6005 и Gold 7505

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 17 октября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Tiger Lake
Номер модели N6005 7505
Сокет BGA-1338 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 20x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 32 48
TGP 10 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6005
0.38 терафлопс
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6005 Сайт Intel Pentium Gold 7505
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 -

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Комментарии

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