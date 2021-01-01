Intel Pentium Silver N6005 против Silver N5000
Что лучше: Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Silver N5000 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
- На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 729 и 438 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- На 40% ниже чем у Pentium Silver N6005 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Silver N6005 +76%
299
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium Silver N6005 +91%
935
Passmark CPU (одноядерный)
1167
Passmark CPU (многоядерный)
2613
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N6005 +65%
734
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N6005 +60%
2104
1316
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|-
|161 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Gemini Lake
|Номер модели
|N6005
|N5000
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics 605
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Множитель
|20x
|0x
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6005
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|6
|Набор инструкций
|-
|SSE4.2
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