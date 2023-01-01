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Intel Processor N100 против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Processor N100
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Processor N100
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and N100
Причины выбрать Intel Processor N100
  • Появился на 2 года позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 10240 КБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 728 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Processor N100
609
Ryzen 5 5600H +126%
1379
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N100
2210
Ryzen 5 5600H +343%
9781
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N100
2092
Ryzen 5 5600H +215%
6591
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N100 и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели N100 -
Интегрированная графика UHD Graphics (24 EU) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 6
Потоков - 12
Частота 0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 33x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 35-54 Вт
Сокет BGA-1264 FP6
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 10 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Processor N100
0.3 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-4800		 - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N100 Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 16

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