Intel Processor N100 против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor N100
- Появился на 2 года позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Имеет на 10240 КБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 728 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
609
Ryzen 5 5600H +126%
1379
Cinebench R23 (многоядерный)
2210
Ryzen 5 5600H +343%
9781
Passmark CPU (одноядерный)
2972
Passmark CPU (многоядерный)
17323
Geekbench 5 (одноядерный)
734
Ryzen 5 5600H +94%
1424
Geekbench 5 (многоядерный)
2092
Ryzen 5 5600H +215%
6591
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 3 (Cezanne)
|Номер модели
|N100
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (24 EU)
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|-
|6
|Потоков
|-
|12
|Частота
|0 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|35-54 Вт
|Сокет
|BGA-1264
|FP6
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|448
|TMUs
|16
|28
|ROPs
|8
|7
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|10 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-4800
| - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N100
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|16
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