Intel Processor N100 против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
31
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
87
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor N100
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Apple M1
- В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 728 баллов
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
609
Apple M1 +150%
1523
Cinebench R23 (многоядерный)
2210
Apple M1 +254%
7823
Passmark CPU (одноядерный)
3762
Passmark CPU (многоядерный)
14369
Geekbench 5 (одноядерный)
734
Apple M1 +141%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
2092
Apple M1 +270%
7746
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M1
|Номер модели
|N100
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (24 EU)
|Apple M1 GPU
Процессор
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|0 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|4
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|34x
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|14 Вт
|Сокет
|BGA-1264
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|105°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|1024
|TMUs
|16
|64
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-4800
|- LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N100
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|-
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