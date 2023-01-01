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Intel Processor N100 против Apple M1

Intel Processor N100
VS
Apple M1
Intel Processor N100
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and N100
Причины выбрать Intel Processor N100
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Apple M1
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 728 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Processor N100
609
Apple M1 +150%
1523
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N100
2210
Apple M1 +254%
7823
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Processor N100
н/д
Apple M1
14369
Geekbench 5 (одноядерный)
Processor N100
734
Apple M1 +141%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N100
2092
Apple M1 +270%
7746
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N100 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M1
Номер модели N100 -
Интегрированная графика UHD Graphics (24 EU) Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 3.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 3.4 ГГц 2.1 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 4 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 34x -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 14 Вт
Сокет BGA-1264 Apple M-Socket
Критическая температура 105°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Apple M1 GPU
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Processor N100
0.3 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-4800		 - LPDDR4X-4266
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N100 -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 9 -

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Комментарии

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