Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Core i3 1210U с 6-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.