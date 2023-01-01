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Intel Processor N100 против Pentium Silver N6005

Intel Processor N100
VS
Intel Pentium Silver N6005
Intel Processor N100
Intel Pentium Silver N6005

Что лучше: Intel Processor N100 на 0 ГГц или Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N6005 and N100
Причины выбрать Intel Processor N100
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 740 и 585 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N100 и Pentium Silver N6005

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Jasper Lake
Номер модели N100 N6005
Интегрированная графика UHD Graphics (24 EU) UHD Graphics 32 EUs

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 2.0 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота шины 100 МГц -
Множитель 34x 20x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1338
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel UHD Graphics 32 EUs
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 10 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Processor N100
0.3 терафлопс
Pentium Silver N6005
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N100 Сайт Intel Pentium Silver N6005
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 8

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