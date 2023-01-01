Главная > Сравнения CPU > Processor N95 vs Ryzen 3 7320U

Intel Processor N95 против AMD Ryzen 3 7320U

Intel Processor N95
VS
AMD Ryzen 3 7320U
Intel Processor N95
AMD Ryzen 3 7320U

Что лучше: Intel Processor N95 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 7320U на 2.4 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7320U and N95
Причины выбрать Intel Processor N95
  • Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1028 и 804 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N95
2520
Ryzen 3 7320U +75%
4408
Passmark CPU (одноядерный)
Processor N95
1991
Ryzen 3 7320U +24%
2468
Passmark CPU (многоядерный)
Processor N95
5452
Ryzen 3 7320U +69%
9236
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N95
2372
Ryzen 3 7320U +57%
3723
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N95 и AMD Ryzen 3 7320U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 26 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 2 (Mendocino)
Номер модели N95 -
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 8
Частота 3.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 24x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1264 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Radeon 610M
Частота GPU 350 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 16 2
TGP 6 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Processor N95
0.24 терафлопс
Ryzen 3 7320U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 LPDDR5-5500
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N95 Сайт AMD Ryzen 3 7320U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 4

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 7520U или AMD Ryzen 3 7320U
2. AMD Ryzen 5 7530U или AMD Ryzen 3 7320U
3. AMD Ryzen 3 5300U или AMD Ryzen 3 7320U
4. Intel Core i3 1215U или AMD Ryzen 3 7320U
5. AMD Ryzen 3 7330U или AMD Ryzen 3 7320U
6. Intel Core i3 1315U или AMD Ryzen 3 7320U
7. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Processor N95
8. Intel Celeron N5100 или Intel Processor N95
9. Intel Celeron N5095 или Intel Processor N95
10. Intel Processor N100 или Intel Processor N95
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 7320U или Intel Processor N95?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры