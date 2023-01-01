Intel Processor N95 против AMD Ryzen 3 7320U
Что лучше: Intel Processor N95 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 7320U на 2.4 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor N95
- Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1028 и 804 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
697
Ryzen 3 7320U +60%
1115
Cinebench R23 (многоядерный)
2520
Ryzen 3 7320U +75%
4408
Passmark CPU (одноядерный)
1991
Ryzen 3 7320U +24%
2468
Passmark CPU (многоядерный)
5452
Ryzen 3 7320U +69%
9236
Geekbench 5 (одноядерный)
798
Ryzen 3 7320U +28%
1024
Geekbench 5 (многоядерный)
2372
Ryzen 3 7320U +57%
3723
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|26 января 2023
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 2 (Mendocino)
|Номер модели
|N95
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|24x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1264
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Radeon 610M
|Частота GPU
|350 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|128
|TMUs
|16
|8
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|16
|2
|TGP
|6 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|LPDDR5-5500
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N95
|Сайт AMD Ryzen 3 7320U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|4
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