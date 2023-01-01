Главная > Сравнения CPU > Processor N95 vs Pentium Silver N6005

Intel Processor N95 против Pentium Silver N6005

Intel Processor N95
VS
Intel Pentium Silver N6005
Intel Processor N95
Intel Pentium Silver N6005

Что лучше: Intel Processor N95 на 3.4 ГГц или Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N6005 and N95
Причины выбрать Intel Processor N95
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N95 и Pentium Silver N6005

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 26 января 2023 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Jasper Lake
Номер модели N95 N6005
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) UHD Graphics 32 EUs

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 3.4 ГГц 2.0 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота шины 100 МГц -
Множитель 34x 20x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1338
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics 32 EUs
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 32
TGP 6 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Processor N95
0.24 терафлопс
Pentium Silver N6005
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N95 Сайт Intel Pentium Silver N6005
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 8

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Processor N95 или Processor N100
2. Intel Processor N95 или Celeron N5100
3. Intel Processor N95 или AMD Ryzen 3 7320U
4. Intel Processor N95 или Celeron N5095
5. Intel Pentium Silver N6005 или Processor N100
6. Intel Pentium Silver N6005 или Celeron J4125
7. Intel Pentium Silver N6005 или Core i3 N305
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Pentium Silver N6005 или Processor N95?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры