Intel Processor N95 против Pentium Silver N6005
Что лучше: Intel Processor N95 на 3.4 ГГц или Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor N95
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
697
Pentium Silver N6005 +14%
792
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N95 +4%
2520
2425
Passmark CPU (одноядерный)
Processor N95 +13%
1991
1768
Passmark CPU (многоядерный)
Processor N95 +1%
5452
5385
Geekbench 5 (одноядерный)
Processor N95 +9%
798
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N95 +8%
2372
2206
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|26 января 2023
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|N95
|N6005
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|UHD Graphics 32 EUs
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|34x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1264
|BGA-1338
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|16
|32
|TGP
|6 Вт
|10 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N95
|Сайт Intel Pentium Silver N6005
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|8
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