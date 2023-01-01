Что лучше: Intel Processor U300 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Core i3 1305U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.