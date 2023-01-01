Intel Processor U300 против Core i3 1305U
Что лучше: Intel Processor U300 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Core i3 1305U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Intel Processor U300 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1305U
- Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1574
Core i3 1305U +6%
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
4127
Core i3 1305U +4%
4306
Geekbench 5 (одноядерный)
Processor U300 +2%
1575
1539
Geekbench 5 (многоядерный)
4831
Core i3 1305U +4%
5039
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|U300
|i3-1305U
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48 EU)
|UHD Graphics (64EU)
Процессор
|Ядер
|1
|1
|Потоков
|2
|2
|Частота
|1.2 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|0.9 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|5
|5
|Количество потоков
|6
|6
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|16x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|10МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|16
|Вычислительные блоки
|-
|64
|TGP
|-
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor U300
|Сайт Intel Core i3 1305U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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