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Intel Processor U300 против Core i3 1305U

Intel Processor U300
VS
Intel Core i3 1305U
Intel Processor U300
Intel Core i3 1305U

Что лучше: Intel Processor U300 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Core i3 1305U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor U300 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1305U and U300
Причины выбрать Intel Core i3 1305U
  • Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor U300 и Core i3 1305U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели U300 i3-1305U
Интегрированная графика UHD Graphics (48 EU) UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1 1
Потоков 2 2
Частота 1.2 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 0.9 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 5 5
Количество потоков 6 6
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 16x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 16
Вычислительные блоки - 64
TGP - 45 Вт
iGPU FLOPS
Processor U300
н/д
Core i3 1305U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor U300 Сайт Intel Core i3 1305U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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