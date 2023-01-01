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Intel Processor U300 против Processor N200

Intel Processor U300
VS
Intel Processor N200
Intel Processor U300
Intel Processor N200

Что лучше: 5-ядерный Intel Processor U300 на 1.2 ГГц или Processor N200 с 4-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor U300 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N200 and U300
Причины выбрать Intel Processor U300
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • На 94% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1572 и 809 баллов
  • Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor U300 +125%
4831
Processor N200
2146
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor U300 и Processor N200

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели U300 N200
Интегрированная графика UHD Graphics (48 EU) UHD Graphics (32 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1 -
Потоков 2 -
Частота 1.2 ГГц 0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 0.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 5 4
Количество потоков 6 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1264
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 6 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU) Intel UHD Graphics (32 EU)
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 45 Вт
iGPU FLOPS
Processor U300
н/д
Processor N200
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 1
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor U300 Сайт Intel Processor N200
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 9

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Комментарии

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