Intel Processor U300 против Processor N200
Что лучше: 5-ядерный Intel Processor U300 на 1.2 ГГц или Processor N200 с 4-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Intel Processor U300 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor U300
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- На 94% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1572 и 809 баллов
- Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Processor U300 +127%
1574
694
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor U300 +78%
4127
2320
Geekbench 5 (одноядерный)
Processor U300 +93%
1575
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor U300 +125%
4831
2146
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|U300
|N200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48 EU)
|UHD Graphics (32 EU)
Процессор
|Ядер
|1
|-
|Потоков
|2
|-
|Частота
|1.2 ГГц
|0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|0.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|5
|4
|Количество потоков
|6
|4
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1264
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|6 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|1
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor U300
|Сайт Intel Processor N200
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|9
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