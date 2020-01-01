AMD Ryzen 3 1200
Ryzen 3 1200 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3100 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
327
Cinebench R20 (многоядерный)
1188
Passmark CPU (одноядерный)
1932
Passmark CPU (многоядерный)
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
897
Geekbench 5 (многоядерный)
2868
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|27 июля 2017
|Цена в момент релиза
|109 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|31x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 1200
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20