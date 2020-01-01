AMD Ryzen 3 2200U
Ryzen 3 2200U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP5, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 3, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
187
Cinebench R20 (многоядерный)
543
Passmark CPU (одноядерный)
1644
Passmark CPU (многоядерный)
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
581
Geekbench 5 (многоядерный)
1240
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|8 января 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen
|Сокет
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|25x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 2200U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12