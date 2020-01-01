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AMD Ryzen 3 2300U

AMD Ryzen 3 2300U

Ryzen 3 2300U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP5, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 2300U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
328
Cinebench R20 (многоядерный)
1008
Passmark CPU (одноядерный)
1664
Passmark CPU (многоядерный)
5273
Geekbench 5 (одноядерный)
616
Geekbench 5 (многоядерный)
2091

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 2300U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 8 января 2018
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen
Сокет FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 20x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 2300U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12

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Комментарии

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