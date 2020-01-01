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AMD Ryzen 3 3200GE

AMD Ryzen 3 3200GE

Ryzen 3 3200GE - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 1 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 3200GE в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2217
Passmark CPU (многоядерный)
7482
Geekbench 5 (одноядерный)
899
Geekbench 5 (многоядерный)
2623

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 3200GE

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 30 сентября 2019
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen+
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 1МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 20

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