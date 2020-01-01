AMD Ryzen 3 3300U
Ryzen 3 3300U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP5, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
337
Cinebench R20 (многоядерный)
920
Passmark CPU (одноядерный)
1861
Passmark CPU (многоядерный)
5829
Geekbench 5 (одноядерный)
732
Geekbench 5 (многоядерный)
2272
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Сокет
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|21x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3300U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
Конкуренты
- AMD Ryzen 3 3300U vs Ryzen 7 3700U
- AMD Ryzen 3 3300U vs Ryzen 5 3500U
- AMD Ryzen 3 3300U vs Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 3 3300U vs Intel Core i5 10210U
- AMD Ryzen 3 3300U vs Ryzen 3 4300U
- AMD Ryzen 3 3300U vs Intel Core i5 1035G4
- AMD Ryzen 3 3300U vs Intel Core i5 1035G1
- AMD Ryzen 3 3300U vs Intel Core i3 1005G1