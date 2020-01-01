Ryzen 3 3300X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.