AMD Ryzen 3 4300G
Ryzen 3 4300G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
449
Passmark CPU (одноядерный)
2580
Passmark CPU (многоядерный)
11579
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 4300G
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20