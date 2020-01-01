AMD Ryzen 3 4300U
Ryzen 3 4300U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 5, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1563
Passmark CPU (одноядерный)
2342
Passmark CPU (многоядерный)
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
975
Geekbench 5 (многоядерный)
3073
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|27x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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