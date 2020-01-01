Ryzen 5 4600GE - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.