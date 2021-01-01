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AMD Ryzen 3 5400U

AMD Ryzen 3 5400U

Ryzen 3 5400U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 5400U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (многоядерный)
12481
Geekbench 5 (одноядерный)
899
Geekbench 5 (многоядерный)
3730

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 5400U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 7 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5400U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 5400U и Ryzen 5 4500U
2. AMD Ryzen 3 5400U и Ryzen 5 5500U

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