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AMD Ryzen 3 Pro 5450U

AMD Ryzen 3 Pro 5450U

Ryzen 3 Pro 5450U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 Pro 5450U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2923
Passmark CPU (многоядерный)
12010
Geekbench 5 (одноядерный)
1297
Geekbench 5 (многоядерный)
4504

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 Pro 5450U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 16 марта 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Шейдерные блоки 384
TMUs 24
ROPs 8
TGP 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 Pro 5450U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12

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