Ryzen 5 2500U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP5, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.