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AMD Ryzen 5 3400GE

AMD Ryzen 5 3400GE

Ryzen 5 3400GE - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 11, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 3400GE в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2290
Passmark CPU (многоядерный)
8562
Geekbench 5 (одноядерный)
893
Geekbench 5 (многоядерный)
2856

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 3400GE

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 149 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 2
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 11

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 20

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