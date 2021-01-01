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AMD Ryzen 5 3450U

AMD Ryzen 5 3450U

Ryzen 5 3450U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP5, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 3450U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2052
Passmark CPU (многоядерный)
7345

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 3450U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 января 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen+
Сокет FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-35 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3450U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 3450U или Ryzen 5 3500U
2. AMD Ryzen 5 3450U или Ryzen 5 4500U
3. AMD Ryzen 5 3450U или Intel Core i5 10210U
4. AMD Ryzen 5 3450U или Ryzen 5 3550H
5. AMD Ryzen 5 3450U или Intel Core i3 1005G1
6. AMD Ryzen 5 3450U или Intel Core i5 1135G7
7. AMD Ryzen 5 3450U или Ryzen 3 3250U

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