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AMD Ryzen 5 5600HS

AMD Ryzen 5 5600HS

Ryzen 5 5600HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 5600HS в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1376
Geekbench 5 (многоядерный)
5955

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 5600HS

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 12 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600HS
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Ryzen 5 4600H и Ryzen 5 5600HS
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3. Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5600HS
4. Ryzen 5 4600HS и Ryzen 5 5600HS

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