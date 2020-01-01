AMD Ryzen 7 1700
Ryzen 7 1700 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3700 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
329
Cinebench R20 (многоядерный)
3156
Passmark CPU (одноядерный)
1995
Passmark CPU (многоядерный)
14480
Geekbench 5 (одноядерный)
942
Geekbench 5 (многоядерный)
5575
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|2 марта 2017
|Цена в момент релиза
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 1700
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
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