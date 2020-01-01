Ryzen 7 3750H - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP5, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 10, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.