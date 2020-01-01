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AMD Ryzen 7 4700G

AMD Ryzen 7 4700G

Ryzen 7 4700G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 4700G в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
4833
Geekbench 5 (одноядерный)
1192
Geekbench 5 (многоядерный)
7974

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 4700G

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 21 июля 2020
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 2
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700G
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 20

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Комментарии

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