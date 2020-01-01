AMD Ryzen 7 4800HS
Ryzen 7 4800HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2900 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
480
Cinebench R20 (многоядерный)
4119
Passmark CPU (одноядерный)
2596
Passmark CPU (многоядерный)
18868
Geekbench 5 (одноядерный)
1188
Geekbench 5 (многоядерный)
7521
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|29x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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