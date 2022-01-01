Главная > Ryzen 7 5700X: тесты в бенчмарках и характеристики

AMD Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 7 5700X

Ryzen 7 5700X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 5700X в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1510
Cinebench R23 (многоядерный)
14077

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 15 марта 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 3
Номер модели Vermeer
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Ryzen 7 2700X vs Ryzen 7 5700X
2. Core i7 9700K vs Ryzen 7 5700X
3. Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5700X
4. Core i7 10700K vs Ryzen 7 5700X
5. Ryzen 9 3900X vs Ryzen 7 5700X
6. Ryzen 5 5600X vs Ryzen 7 5700X
7. Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5700X
8. Ryzen 7 5700G vs Ryzen 7 5700X
9. Core i7 12700K vs Ryzen 7 5700X

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Ryzen 7 5700X? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры