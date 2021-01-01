Ryzen 9 5900H - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8.