Главная > Ryzen 9 5900H: тесты в бенчмарках и характеристики

AMD Ryzen 9 5900H

AMD Ryzen 9 5900H

Ryzen 9 5900H - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 5900H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1498
Geekbench 5 (многоядерный)
9299

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 5900H

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 4
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Intel Core i9 9900K vs AMD Ryzen 9 5900H
2. AMD Ryzen 7 4800H vs AMD Ryzen 9 5900H
3. AMD Ryzen 9 4900H vs AMD Ryzen 9 5900H
4. AMD Ryzen 9 4900HS vs AMD Ryzen 9 5900H
5. AMD Ryzen 7 4800HS vs AMD Ryzen 9 5900H
6. AMD Ryzen 9 5900X vs AMD Ryzen 9 5900H
7. AMD Ryzen 9 5950X vs AMD Ryzen 9 5900H

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Ryzen 9 5900H? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях