AMD Ryzen 9 5900H
Ryzen 9 5900H - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1498
Geekbench 5 (многоядерный)
9299
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|33x
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16