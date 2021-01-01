AMD Ryzen 9 5980HS
Ryzen 9 5980HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
596
Cinebench R20 (многоядерный)
4290
Geekbench 5 (одноядерный)
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
8785
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|68.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5980HS
|Версия PCI Express
|3.0