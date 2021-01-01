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AMD Ryzen 9 5980HS

AMD Ryzen 9 5980HS

Ryzen 9 5980HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 5980HS в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
596
Cinebench R20 (многоядерный)
4290
Geekbench 5 (одноядерный)
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
8785

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 5980HS

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 7 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5980HS
Версия PCI Express 3.0

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