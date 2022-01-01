Ryzen 9 6980HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.