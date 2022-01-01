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AMD Ryzen 9 6980HX

AMD Ryzen 9 6980HX

Ryzen 9 6980HX - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 6980HX в популярных бенчмарках

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 6980HX

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Rembrandt
Сокет FP7
Интегрированная графика Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 32
Вычислительные блоки 12
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400
Количество каналов 4

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6980HX
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 6980HX или AMD Ryzen 9 5900HX
2. AMD Ryzen 9 6980HX или AMD Ryzen 9 5980HX
3. AMD Ryzen 9 6980HX или Intel Core i7 11800H
4. AMD Ryzen 9 6980HX или Intel Core i9 11900H
5. AMD Ryzen 9 6980HX или AMD Ryzen 9 6900HX
6. AMD Ryzen 9 6980HX или Intel Core i9 12900HK
7. AMD Ryzen 9 6980HX или Intel Core i7 12800H
8. AMD Ryzen 9 6980HX или AMD Ryzen 7 6800H
9. AMD Ryzen 9 6980HX или AMD Ryzen 9 6900HS
10. AMD Ryzen 9 6980HX или AMD Ryzen 9 6980HS
11. AMD Ryzen 9 6980HX или Intel Core i9 12900H

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