Ryzen Threadripper 2970WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sTR4, который имеет 24 ядра и 48 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.