Главная > Ryzen Threadripper 2990WX: тесты в бенчмарках и характеристики

AMD Ryzen Threadripper 2990WX

AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Ryzen Threadripper 2990WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sTR4, который имеет 32 ядра и 64 потока. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen Threadripper 2990WX в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Cinebench R20 (многоядерный)
11378
Passmark CPU (одноядерный)
2296
Passmark CPU (многоядерный)
31509
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
11584

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen Threadripper 2990WX

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 13 августа 2018
Цена в момент релиза 1799 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen+
Сокет sTR4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 32
Количество потоков 64
Частота 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд
Техпроцесс 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 250 Вт
Критическая температура 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 2048 ГБ
Количество каналов 4
Макс. пропускная способность 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 60

Конкуренты

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Ryzen Threadripper 2990WX? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях