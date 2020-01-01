AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Ryzen Threadripper 2990WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sTR4, который имеет 32 ядра и 64 потока. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Cinebench R20 (многоядерный)
11378
Passmark CPU (одноядерный)
2296
Passmark CPU (многоядерный)
31509
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
11584
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|13 августа 2018
|Цена в момент релиза
|1799 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Сокет
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|32
|Количество потоков
|64
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|250 Вт
|Критическая температура
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|Макс. пропускная способность
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|60