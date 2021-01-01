AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX
Ryzen Threadripper Pro 3945WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sWRX8, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 4000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2724
Passmark CPU (многоядерный)
33964
Geekbench 5 (одноядерный)
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
13051
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|sWRX8
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|Количество потоков
|24
|Частота
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|40x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|Критическая температура
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|Количество каналов
|8
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|128