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AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX

AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX

Ryzen Threadripper Pro 3945WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sWRX8, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 4000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2724
Passmark CPU (многоядерный)
33964
Geekbench 5 (одноядерный)
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
13051

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen Threadripper Pro 3945WX

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 14 июля 2020
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 2
Сокет sWRX8
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 24
Частота 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 40x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт
Критическая температура 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ
Количество каналов 8
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 128

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