AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
Ryzen Threadripper Pro 3975WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sTRX4, который имеет 32 ядра и 64 потока. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4350 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 128 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
501
Cinebench R20 (многоядерный)
17723
Geekbench 5 (одноядерный)
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
22126
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|32
|Количество потоков
|64
|Частота
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.35 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|35x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|Критическая температура
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|Количество каналов
|8
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|128