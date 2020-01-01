Ryzen Threadripper Pro 3975WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sTRX4, который имеет 32 ядра и 64 потока. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4350 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 128 МБ.