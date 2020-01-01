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AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Ryzen Threadripper Pro 3975WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sTRX4, который имеет 32 ядра и 64 потока. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4350 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 128 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
501
Cinebench R20 (многоядерный)
17723
Geekbench 5 (одноядерный)
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
22126

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 14 июля 2020
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 2
Сокет sTRX4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 32
Количество потоков 64
Частота 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.35 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт
Критическая температура 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ
Количество каналов 8
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 128

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Комментарии

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