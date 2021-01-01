Ryzen Threadripper Pro 3995WX - десктопный процессор от компании AMD для сокета sWRX8, который имеет 64 ядра и 128 потоков. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 256 МБ.