Celeron 3867U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.