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Intel Celeron 3867U

Intel Celeron 3867U

Celeron 3867U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron 3867U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
159
Passmark CPU (одноядерный)
1092
Passmark CPU (многоядерный)
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
426
Geekbench 5 (многоядерный)
814

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron 3867U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R
Номер модели 3867U
Сокет BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 1.8 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron 3867U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2

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