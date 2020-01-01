Intel Celeron 4205U
Celeron 4205U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
993
Passmark CPU (многоядерный)
1232
Geekbench 5 (одноядерный)
438
Geekbench 5 (многоядерный)
844
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Номер модели
|4205U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|2
|Частота
|1.8 ГГц
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron 4205U
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
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