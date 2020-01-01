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Intel Celeron 5205U

Intel Celeron 5205U

Celeron 5205U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron 5205U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1133
Passmark CPU (многоядерный)
1447
Geekbench 5 (одноядерный)
462
Geekbench 5 (многоядерный)
896

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron 5205U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 октября 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели 5205U
Сокет BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 1.9 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron 5205U
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2

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