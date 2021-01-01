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Intel Celeron 6305

Intel Celeron 6305

Celeron 6305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics Xe G4 48, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron 6305 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1232
Passmark CPU (многоядерный)
2261
Geekbench 5 (одноядерный)
634
Geekbench 5 (многоядерный)
1166

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 107 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake
Номер модели 6305
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 1.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 18x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 3.0

Комментарии

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