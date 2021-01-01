Intel Celeron 6305
Celeron 6305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics Xe G4 48, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1232
Passmark CPU (многоядерный)
2261
Geekbench 5 (одноядерный)
634
Geekbench 5 (многоядерный)
1166
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Номер модели
|6305
|Сокет
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|2
|Частота
|1.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron 6305
|Версия PCI Express
|3.0