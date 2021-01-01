Celeron 6305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics Xe G4 48, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.