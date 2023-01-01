Celeron 7305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 5 ядер и 5 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (48 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Обратите внимание: тесты Intel Celeron 7305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.