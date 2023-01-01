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Intel Celeron 7305

Intel Celeron 7305
  • Ядер: 5
  • L3-кэш: 8МБ (общий)
  • TDP: 12-15 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Celeron 7305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 5 ядер и 5 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (48 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Обратите внимание: тесты Intel Celeron 7305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron 7305 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
619
Geekbench 5 (многоядерный)
1180
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron 7305

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake
Номер модели 7305
Интегрированная графика UHD Graphics (48 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1
Потоков 1
Частота 1.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 0.9 ГГц
Общее
Количество ядер 5
Количество потоков 5
Частота шины 100 МГц
Множитель 11x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU)
Boost частота GPU 1100 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron 7305
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Celeron 7305 или Intel Celeron 6305
2. Intel Celeron 7305 или Intel Celeron N5095
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