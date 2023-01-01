Intel Celeron 7305
- Ядер: 5
- L3-кэш: 8МБ (общий)
- TDP: 12-15 Вт
- Размер транзистора: 10 нанометров
Celeron 7305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 5 ядер и 5 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (48 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Обратите внимание: тесты Intel Celeron 7305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
619
Geekbench 5 (многоядерный)
1180
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Номер модели
|7305
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48 EU)
Процессор
|Ядер
|1
|Потоков
|1
|Частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|4
|Частота
|0.9 ГГц
|Количество ядер
|5
|Количество потоков
|5
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|11x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Boost частота GPU
|1100 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron 7305
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20